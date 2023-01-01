كتزال غواتيمالي إلى بيزو مكسيكي

تحويل GTQ إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٢٬١٨٦٫٨٤ mxn

1.00000 GTQ = 2.18684 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:58 UTC
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GTQ إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063988.45961.437171.66260.962118.2985
1GBP1.1527411.2263101.9631.656551.916391.1090521.0917
1USD0.939950.815461183.14651.350851.562740.904417.1995
1INR0.01130460.009807520.01202710.01624660.01879510.01087720.206858

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Mexican Peso
1 GTQ2.18684 MXN
5 GTQ10.93420 MXN
10 GTQ21.86840 MXN
20 GTQ43.73680 MXN
50 GTQ109.34200 MXN
100 GTQ218.68400 MXN
250 GTQ546.71000 MXN
500 GTQ1093.42000 MXN
1000 GTQ2186.84000 MXN
2000 GTQ4373.68000 MXN
5000 GTQ10934.20000 MXN
10000 GTQ21868.40000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Guatemalan Quetzal
1 MXN0.45728 GTQ
5 MXN2.28640 GTQ
10 MXN4.57281 GTQ
20 MXN9.14562 GTQ
50 MXN22.86405 GTQ
100 MXN45.72810 GTQ
250 MXN114.32025 GTQ
500 MXN228.64050 GTQ
1000 MXN457.28100 GTQ
2000 MXN914.56200 GTQ
5000 MXN2286.40500 GTQ
10000 MXN4572.81000 GTQ