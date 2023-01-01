كتزال غواتيمالي إلى درهم مغربي

تحويل GTQ إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٬٣٠٧٫٦٣ mad

1.00000 GTQ = 1.30763 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:57 UTC
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GTQ إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0639588.46391.437291.663070.962318.3054
1GBP1.1525411.2263101.9631.656611.916841.1090921.0986
1USD0.939850.815461183.14671.35091.563110.904717.2051
1INR0.0113040.00980750.012026910.01624720.01879940.01088080.206925

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الدرهم المغربي
1 GTQ1.30763 MAD
5 GTQ6.53815 MAD
10 GTQ13.07630 MAD
20 GTQ26.15260 MAD
50 GTQ65.38150 MAD
100 GTQ130.76300 MAD
250 GTQ326.90750 MAD
500 GTQ653.81500 MAD
1000 GTQ1307.63000 MAD
2000 GTQ2615.26000 MAD
5000 GTQ6538.15000 MAD
10000 GTQ13076.30000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Guatemalan Quetzal
1 MAD0.76474 GTQ
5 MAD3.82371 GTQ
10 MAD7.64743 GTQ
20 MAD15.29486 GTQ
50 MAD38.23715 GTQ
100 MAD76.47430 GTQ
250 MAD191.18575 GTQ
500 MAD382.37150 GTQ
1000 MAD764.74300 GTQ
2000 MAD1529.48600 GTQ
5000 MAD3823.71500 GTQ
10000 MAD7647.43000 GTQ