كتزال غواتيمالي إلى درام أرميني

تحويل GTQ إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
49123.10 amd

1.00000 GTQ = 49.12310 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:50 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GTQ إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06488.46481.437361.661980.962718.3348
1GBP1.1527411.2265101.9761.656881.915811.1097421.135
1USD0.939850.815328183.14361.35091.562010.904817.232
1INR0.01130390.009806260.012027410.01624780.01878690.01088240.207256

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / درام أرمينية
1 GTQ49.12310 AMD
5 GTQ245.61550 AMD
10 GTQ491.23100 AMD
20 GTQ982.46200 AMD
50 GTQ2456.15500 AMD
100 GTQ4912.31000 AMD
250 GTQ12280.77500 AMD
500 GTQ24561.55000 AMD
1000 GTQ49123.10000 AMD
2000 GTQ98246.20000 AMD
5000 GTQ245615.50000 AMD
10000 GTQ491231.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Guatemalan Quetzal
1 AMD0.02036 GTQ
5 AMD0.10179 GTQ
10 AMD0.20357 GTQ
20 AMD0.40714 GTQ
50 AMD1.01785 GTQ
100 AMD2.03570 GTQ
250 AMD5.08925 GTQ
500 AMD10.17850 GTQ
1000 AMD20.35700 GTQ
2000 AMD40.71400 GTQ
5000 AMD101.78500 GTQ
10000 AMD203.57000 GTQ