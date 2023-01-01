دالاسي غامبي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GMD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٩٬٥٣٦ xof

1.00000 GMD = 9.53578 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
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GMD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.062988.38441.436721.663120.963218.3007
1GBP1.1525411.22505101.8681.65591.916841.1101321.0925
1USD0.94080.816293183.1541.35171.56470.90617.2177
1INR0.01131420.009816640.012025910.01625540.01881690.01089540.207058

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GMD9.53578 XOF
5 GMD47.67890 XOF
10 GMD95.35780 XOF
20 GMD190.71560 XOF
50 GMD476.78900 XOF
100 GMD953.57800 XOF
250 GMD2383.94500 XOF
500 GMD4767.89000 XOF
1000 GMD9535.78000 XOF
2000 GMD19071.56000 XOF
5000 GMD47678.90000 XOF
10000 GMD95357.80000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Gambian Dalasi
1 XOF0.10487 GMD
5 XOF0.52434 GMD
10 XOF1.04868 GMD
20 XOF2.09736 GMD
50 XOF5.24340 GMD
100 XOF10.48680 GMD
250 XOF26.21700 GMD
500 XOF52.43400 GMD
1000 XOF104.86800 GMD
2000 XOF209.73600 GMD
5000 XOF524.34000 GMD
10000 XOF1048.68000 GMD