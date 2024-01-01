10 دالاسي غامبي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GMD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10 gmd
90 xof

1.00000 GMD = 9.00388 XOF

Mid-market exchange rate at 00:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537851.0818589.67251.461741.649040.9535218.5178
1 GBP1.1712611.26715105.0321.712111.931481.1168221.6896
1 USD0.924350.789173182.88811.351151.524270.8813517.1168
1 INR0.01115170.009520940.012064510.01630090.01838950.0106330.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GMD9.00388 XOF
5 GMD45.01940 XOF
10 GMD90.03880 XOF
20 GMD180.07760 XOF
50 GMD450.19400 XOF
100 GMD900.38800 XOF
250 GMD2250.97000 XOF
500 GMD4501.94000 XOF
1000 GMD9003.88000 XOF
2000 GMD18007.76000 XOF
5000 GMD45019.40000 XOF
10000 GMD90038.80000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Gambian Dalasi
1 XOF0.11106 GMD
5 XOF0.55532 GMD
10 XOF1.11063 GMD
20 XOF2.22126 GMD
50 XOF5.55315 GMD
100 XOF11.10630 GMD
250 XOF27.76575 GMD
500 XOF55.53150 GMD
1000 XOF111.06300 GMD
2000 XOF222.12600 GMD
5000 XOF555.31500 GMD
10000 XOF1110.63000 GMD