دالاسي غامبي إلى شلن تنزاني

تحويل GMD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٣٨٬٧٦٢٫١٠ tzs

1.00000 GMD = 38.76210 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:30 UTC
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GMD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.062988.39231.436721.663250.9632518.3014
1GBP1.1523411.22475101.8521.655491.916521.1099921.0882
1USD0.94080.816493183.16141.35171.564820.906117.2184
1INR0.01131320.009818170.012024810.01625390.01881670.01089570.207048

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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GMD إلى INR

GMD إلى JPY

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GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / الشلن التنزاني
1 GMD38.76210 TZS
5 GMD193.81050 TZS
10 GMD387.62100 TZS
20 GMD775.24200 TZS
50 GMD1938.10500 TZS
100 GMD3876.21000 TZS
250 GMD9690.52500 TZS
500 GMD19381.05000 TZS
1000 GMD38762.10000 TZS
2000 GMD77524.20000 TZS
5000 GMD193810.50000 TZS
10000 GMD387621.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Gambian Dalasi
1 TZS0.02580 GMD
5 TZS0.12899 GMD
10 TZS0.25798 GMD
20 TZS0.51597 GMD
50 TZS1.28992 GMD
100 TZS2.57984 GMD
250 TZS6.44960 GMD
500 TZS12.89920 GMD
1000 TZS25.79840 GMD
2000 TZS51.59680 GMD
5000 TZS128.99200 GMD
10000 TZS257.98400 GMD