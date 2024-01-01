10 دالاسي غامبي إلى درهم مغربي

تحويل GMD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 gmd
1.49 mad

1.00000 GMD = 0.14934 MAD

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853911.0820589.68391.461471.648340.95342518.5239
1 GBP1.1710811.2671105.0211.711411.930231.1165421.6919
1 USD0.92420.789204182.88331.350651.523350.8811517.1193
1 INR0.01115030.009521870.012065210.01629580.01837940.01063120.206547

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسيس الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الدرهم المغربي
1 GMD0.14934 MAD
5 GMD0.74671 MAD
10 GMD1.49342 MAD
20 GMD2.98684 MAD
50 GMD7.46710 MAD
100 GMD14.93420 MAD
250 GMD37.33550 MAD
500 GMD74.67100 MAD
1000 GMD149.34200 MAD
2000 GMD298.68400 MAD
5000 GMD746.71000 MAD
10000 GMD1493.42000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Gambian Dalasi
1 MAD6.69603 GMD
5 MAD33.48015 GMD
10 MAD66.96030 GMD
20 MAD133.92060 GMD
50 MAD334.80150 GMD
100 MAD669.60300 GMD
250 MAD1674.00750 GMD
500 MAD3348.01500 GMD
1000 MAD6696.03000 GMD
2000 MAD13392.06000 GMD
5000 MAD33480.15000 GMD
10000 MAD66960.30000 GMD