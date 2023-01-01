جنيه جبل طارق إلى سيدي غاني

تحويل GIP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
13809.60 ghs

1.00000 GIP = 13.80960 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:6 UTC
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GIP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0634588.35891.436831.661640.962718.2388
1GBP1.1530711.22625101.8851.656791.916021.1100621.0309
1USD0.940350.815494183.0871.35111.56250.9051517.1506
1INR0.01131750.009814950.012035610.01626130.01880560.0108940.206417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Ghanaian Cedi
1 GIP13.80960 GHS
5 GIP69.04800 GHS
10 GIP138.09600 GHS
20 GIP276.19200 GHS
50 GIP690.48000 GHS
100 GIP1380.96000 GHS
250 GIP3452.40000 GHS
500 GIP6904.80000 GHS
1000 GIP13809.60000 GHS
2000 GIP27619.20000 GHS
5000 GIP69048.00000 GHS
10000 GIP138096.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه جبل طارق
1 GHS0.07241 GIP
5 GHS0.36207 GIP
10 GHS0.72413 GIP
20 GHS1.44827 GIP
50 GHS3.62067 GIP
100 GHS7.24134 GIP
250 GHS18.10335 GIP
500 GHS36.20670 GIP
1000 GHS72.41340 GIP
2000 GHS144.82680 GIP
5000 GHS362.06700 GIP
10000 GHS724.13400 GIP