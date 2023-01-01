سيدي غاني إلى ين ياباني

تحويل GHS إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٣٬١٩٥ jpy

1.00000 GHS = 13.19540 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 11:53 UTC
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GHS إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06488.3931.437521.661590.962918.2015
1GBP1.1533411.22715101.9471.657941.916371.1105520.9925
1USD0.939850.814896183.07611.351051.561650.90517.1067
1INR0.01131310.009809030.012037210.01626280.01879780.01089360.205916

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / ين ياباني
1 GHS13.19540 JPY
5 GHS65.97700 JPY
10 GHS131.95400 JPY
20 GHS263.90800 JPY
50 GHS659.77000 JPY
100 GHS1319.54000 JPY
250 GHS3298.85000 JPY
500 GHS6597.70000 JPY
1000 GHS13195.40000 JPY
2000 GHS26390.80000 JPY
5000 GHS65977.00000 JPY
10000 GHS131954.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Ghanaian Cedi
100 JPY7.57842 GHS
1000 JPY75.78420 GHS
1500 JPY113.67630 GHS
2000 JPY151.56840 GHS
3000 JPY227.35260 GHS
5000 JPY378.92100 GHS
5400 JPY409.23468 GHS
10000 JPY757.84200 GHS
15000 JPY1136.76300 GHS
20000 JPY1515.68400 GHS
25000 JPY1894.60500 GHS
30000 JPY2273.52600 GHS