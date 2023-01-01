جنيه جيرنزي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل GGP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ggp
١٠٬١٤٠٫٦٠ mop

1.00000 GGP = 10.14060 MOP

Mid-market exchange rate at 20:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.0952591.28361.492331.658090.9643518.7976
1 GBP1.152811.26255105.2271.720291.911361.1117121.6689
1 USD0.913050.792048183.3451.362551.513890.880517.1628
1 INR0.01095490.009503240.011998310.01634830.01816410.01056450.205925

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Macanese Pataca
1 GGP10.14060 MOP
5 GGP50.70300 MOP
10 GGP101.40600 MOP
20 GGP202.81200 MOP
50 GGP507.03000 MOP
100 GGP1014.06000 MOP
250 GGP2535.15000 MOP
500 GGP5070.30000 MOP
1000 GGP10140.60000 MOP
2000 GGP20281.20000 MOP
5000 GGP50703.00000 MOP
10000 GGP101406.00000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه غيرنسي
1 MOP0.09861 GGP
5 MOP0.49307 GGP
10 MOP0.98614 GGP
20 MOP1.97227 GGP
50 MOP4.93068 GGP
100 MOP9.86136 GGP
250 MOP24.65340 GGP
500 MOP49.30680 GGP
1000 MOP98.61360 GGP
2000 MOP197.22720 GGP
5000 MOP493.06800 GGP
10000 MOP986.13600 GGP