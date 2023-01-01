جنيه جزر فوكلاند إلى دولار هونغ كونغ

تحويل FKP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
9641.19 hkd

1.00000 FKP = 9.64119 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FKP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 HKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868351.064388.38971.437821.661410.9642518.1831
1GBP1.1516111.2256101.7861.655721.913211.1104420.9389
1USD0.93960.815927183.04961.350951.561040.9060517.0846
1INR0.01131350.009824570.01204110.01626680.01879640.01090970.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

FKP إلى EUR

FKP إلى GBP

FKP إلى INR

FKP إلى JPY

FKP إلى RUB

FKP إلى AUD

FKP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار هونغ كونغ
1 FKP9.64119 HKD
5 FKP48.20595 HKD
10 FKP96.41190 HKD
20 FKP192.82380 HKD
50 FKP482.05950 HKD
100 FKP964.11900 HKD
250 FKP2410.29750 HKD
500 FKP4820.59500 HKD
1000 FKP9641.19000 HKD
2000 FKP19282.38000 HKD
5000 FKP48205.95000 HKD
10000 FKP96411.90000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه جزر فوكلاند
100 HKD10.37220 FKP
200 HKD20.74440 FKP
300 HKD31.11660 FKP
500 HKD51.86100 FKP
1000 HKD103.72200 FKP
2000 HKD207.44400 FKP
2500 HKD259.30500 FKP
3000 HKD311.16600 FKP
4000 HKD414.88800 FKP
5000 HKD518.61000 FKP
10000 HKD1037.22000 FKP
20000 HKD2074.44000 FKP