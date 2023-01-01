دولار فيجي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل FJD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٢٧١٬٥٩٩ xof

1.00000 FJD = 271.59900 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:1 UTC
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FJD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.064788.40291.437981.661260.964618.1809
1GBP1.1520711.2266101.8461.656651.913871.1112920.9455
1USD0.939250.815262183.03081.35061.560310.90617.0761
1INR0.01131180.009818790.012043710.01626630.01879190.01091160.20566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 FJD271.59900 XOF
5 FJD1357.99500 XOF
10 FJD2715.99000 XOF
20 FJD5431.98000 XOF
50 FJD13579.95000 XOF
100 FJD27159.90000 XOF
250 FJD67899.75000 XOF
500 FJD135799.50000 XOF
1000 FJD271599.00000 XOF
2000 FJD543198.00000 XOF
5000 FJD1357995.00000 XOF
10000 FJD2715990.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار فيجي
1 XOF0.00368 FJD
5 XOF0.01841 FJD
10 XOF0.03682 FJD
20 XOF0.07364 FJD
50 XOF0.18410 FJD
100 XOF0.36819 FJD
250 XOF0.92048 FJD
500 XOF1.84095 FJD
1000 XOF3.68190 FJD
2000 XOF7.36380 FJD
5000 XOF18.40950 FJD
10000 XOF36.81900 FJD