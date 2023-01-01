دولار فيجي إلى شلن تنزاني

تحويل FJD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬١٠٣٬٥٨٠ tzs

1.00000 FJD = 1103.58000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

FJD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TZS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.0647588.40481.43811.661340.964618.1856
1GBP1.1518711.22615101.8061.65611.913171.111120.9423
1USD0.939150.815561183.02871.350651.560310.905917.0797
1INR0.01131160.009822640.01204410.01626730.01879240.01091070.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / الشلن التنزاني
1 FJD1103.58000 TZS
5 FJD5517.90000 TZS
10 FJD11035.80000 TZS
20 FJD22071.60000 TZS
50 FJD55179.00000 TZS
100 FJD110358.00000 TZS
250 FJD275895.00000 TZS
500 FJD551790.00000 TZS
1000 FJD1103580.00000 TZS
2000 FJD2207160.00000 TZS
5000 FJD5517900.00000 TZS
10000 FJD11035800.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار فيجي
1 TZS0.00091 FJD
5 TZS0.00453 FJD
10 TZS0.00906 FJD
20 TZS0.01812 FJD
50 TZS0.04531 FJD
100 TZS0.09061 FJD
250 TZS0.22654 FJD
500 TZS0.45307 FJD
1000 TZS0.90614 FJD
2000 TZS1.81229 FJD
5000 TZS4.53072 FJD
10000 TZS9.06144 FJD