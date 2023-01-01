دولار فيجي إلى روبية باكستانية

تحويل FJD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٢٨٬٨٣٩ pkr

1.00000 FJD = 128.83900 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:57 UTC
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FJD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.064888.4131.438121.661410.964918.1884
1GBP1.1546711.2295102.0881.660561.91841.1141421.0017
1USD0.939150.813339183.03251.35061.560310.906217.0815
1INR0.01131060.009795430.012043510.01626590.01879150.01091380.205721

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Pakistani Rupee
1 FJD128.83900 PKR
5 FJD644.19500 PKR
10 FJD1288.39000 PKR
20 FJD2576.78000 PKR
50 FJD6441.95000 PKR
100 FJD12883.90000 PKR
250 FJD32209.75000 PKR
500 FJD64419.50000 PKR
1000 FJD128839.00000 PKR
2000 FJD257678.00000 PKR
5000 FJD644195.00000 PKR
10000 FJD1288390.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار فيجي
1 PKR0.00776 FJD
5 PKR0.03881 FJD
10 PKR0.07762 FJD
20 PKR0.15523 FJD
50 PKR0.38808 FJD
100 PKR0.77616 FJD
250 PKR1.94041 FJD
500 PKR3.88082 FJD
1000 PKR7.76163 FJD
2000 PKR15.52326 FJD
5000 PKR38.80815 FJD
10000 PKR77.61630 FJD