دولار فيجي إلى روبية نيبالية

تحويل FJD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٥٨٬٥٧١٫١٠ npr

1.00000 FJD = 58.57110 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:56 UTC
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FJD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.06588.41581.438391.662110.964818.1917
1GBP1.1547311.2298102.0971.660971.919311.1140921.0067
1USD0.938950.81314183.01951.35061.560670.905917.0814
1INR0.01131020.009794570.012045410.01626850.01879880.01091190.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Nepalese Rupee
1 FJD58.57110 NPR
5 FJD292.85550 NPR
10 FJD585.71100 NPR
20 FJD1171.42200 NPR
50 FJD2928.55500 NPR
100 FJD5857.11000 NPR
250 FJD14642.77500 NPR
500 FJD29285.55000 NPR
1000 FJD58571.10000 NPR
2000 FJD117142.20000 NPR
5000 FJD292855.50000 NPR
10000 FJD585711.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار فيجي
1 NPR0.01707 FJD
5 NPR0.08537 FJD
10 NPR0.17073 FJD
20 NPR0.34147 FJD
50 NPR0.85367 FJD
100 NPR1.70733 FJD
250 NPR4.26832 FJD
500 NPR8.53665 FJD
1000 NPR17.07330 FJD
2000 NPR34.14660 FJD
5000 NPR85.36650 FJD
10000 NPR170.73300 FJD