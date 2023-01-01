دولار فيجي إلى ين ياباني

تحويل FJD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٥٬١٢١ jpy

1.00000 FJD = 65.12050 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
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FJD إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / ين ياباني
1 FJD65.12050 JPY
5 FJD325.60250 JPY
10 FJD651.20500 JPY
20 FJD1302.41000 JPY
50 FJD3256.02500 JPY
100 FJD6512.05000 JPY
250 FJD16280.12500 JPY
500 FJD32560.25000 JPY
1000 FJD65120.50000 JPY
2000 FJD130241.00000 JPY
5000 FJD325602.50000 JPY
10000 FJD651205.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار فيجي
100 JPY1.53561 FJD
1000 JPY15.35610 FJD
1500 JPY23.03415 FJD
2000 JPY30.71220 FJD
3000 JPY46.06830 FJD
5000 JPY76.78050 FJD
5400 JPY82.92294 FJD
10000 JPY153.56100 FJD
15000 JPY230.34150 FJD
20000 JPY307.12200 FJD
25000 JPY383.90250 FJD
30000 JPY460.68300 FJD