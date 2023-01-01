بير إثيوبي إلى سول بيروفي

تحويل ETB إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٧٫٣٢ pen

1.00000 ETB = 0.06732 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065588.46961.439121.663540.964618.2098
1GBP1.154411.2301102.1371.661431.920531.1135421.0229
1USD0.938550.812942183.03111.350651.561280.905217.0904
1INR0.01130330.009790810.012043710.01626680.01880360.01090190.205831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Peruvian Nuevo Sol
1 ETB0.06732 PEN
5 ETB0.33662 PEN
10 ETB0.67323 PEN
20 ETB1.34646 PEN
50 ETB3.36616 PEN
100 ETB6.73232 PEN
250 ETB16.83080 PEN
500 ETB33.66160 PEN
1000 ETB67.32320 PEN
2000 ETB134.64640 PEN
5000 ETB336.61600 PEN
10000 ETB673.23200 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / البر الإثيوبي
1 PEN14.85370 ETB
5 PEN74.26850 ETB
10 PEN148.53700 ETB
20 PEN297.07400 ETB
50 PEN742.68500 ETB
100 PEN1485.37000 ETB
250 PEN3713.42500 ETB
500 PEN7426.85000 ETB
1000 PEN14853.70000 ETB
2000 PEN29707.40000 ETB
5000 PEN74268.50000 ETB
10000 PEN148537.00000 ETB