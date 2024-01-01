Эфиопские быры в перуанские новые соли

Сконвертируйте ETB в PEN по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = S/.0,03083 PEN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ETB к PEN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PEN
1 ETB в PENПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03220,0361
Низкий0,03080,0308
В среднем0,03150,0326
Изменение-3.26%-14.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ETB к PEN

За последние 30 дней максимальный курс ETB к PEN составил 0,0322, а минимальный — 0,0308. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0315. Изменение курса ETB к PEN в процентном соотношении составило -3.26.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к PEN составил 0,0361, а минимальный — 0,0308. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0326. Изменение курса ETB к PEN в процентном соотношении составило -14.53.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ETB к PEN

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в перуанские новые соли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и PEN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в PEN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

ETB в AUD

ETB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Перуанский новый соль
1 ETB0,03083 PEN
5 ETB0,15414 PEN
10 ETB0,30828 PEN
20 ETB0,61657 PEN
50 ETB1,54142 PEN
100 ETB3,08283 PEN
250 ETB7,70708 PEN
500 ETB15,41415 PEN
1000 ETB30,82830 PEN
2000 ETB61,65660 PEN
5000 ETB154,14150 PEN
10000 ETB308,28300 PEN
Обменные курсы Перуанский новый соль / Эфиопский быр
1 PEN32,43770 ETB
5 PEN162,18850 ETB
10 PEN324,37700 ETB
20 PEN648,75400 ETB
50 PEN1 621,88500 ETB
100 PEN3 243,77000 ETB
250 PEN8 109,42500 ETB
500 PEN16 218,85000 ETB
1000 PEN32 437,70000 ETB
2000 PEN64 875,40000 ETB
5000 PEN162 188,50000 ETB
10000 PEN324 377,00000 ETB