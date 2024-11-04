История обменного курса эфиопский быр–перуанские новые соли

Обменный курс эфиопских быра/перуанские новые соли сейчас составляет 0,031, отражая изменение в размере -0.766% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.432% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,032, и минимумом, равным 0,031, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.703%.