سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.02091 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.581% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.979% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.021136 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.02091 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.494%.