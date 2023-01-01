بير إثيوبي إلى فلورن أروبي

تحويل ETB إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
32.73 awg

1.00000 ETB = 0.03273 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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ETB إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066288.51971.439741.664770.9643518.2159
1GBP1.1533411.2296102.0861.660391.91991.1122221.0076
1USD0.93790.813273183.02351.350351.56140.904417.0849
1INR0.01129690.009795690.012044810.01626470.01880670.01089330.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى GBP

ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Aruban Florin
1 ETB0.03273 AWG
5 ETB0.16364 AWG
10 ETB0.32728 AWG
20 ETB0.65456 AWG
50 ETB1.63641 AWG
100 ETB3.27281 AWG
250 ETB8.18203 AWG
500 ETB16.36405 AWG
1000 ETB32.72810 AWG
2000 ETB65.45620 AWG
5000 ETB163.64050 AWG
10000 ETB327.28100 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / البر الإثيوبي
1 AWG30.55480 ETB
5 AWG152.77400 ETB
10 AWG305.54800 ETB
20 AWG611.09600 ETB
50 AWG1527.74000 ETB
100 AWG3055.48000 ETB
250 AWG7638.70000 ETB
500 AWG15277.40000 ETB
1000 AWG30554.80000 ETB
2000 AWG61109.60000 ETB
5000 AWG152774.00000 ETB
10000 AWG305548.00000 ETB