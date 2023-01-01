10 فلورن أروبي إلى بير إثيوبي

تحويل AWG إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ awg
٣١٠٫٥٨ etb

1.00000 AWG = 31.05800 ETB

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11.520451.358419.00070.7969080.92911.633721.34215
1 AUD0.657710.8934212.49680.5241260.6110751.07450.882732
1 CAD0.736161.11929113.98760.5866520.6839731.202680.988037
1 ZAR0.05262960.08002070.071492110.0419410.04889870.08598210.0706369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florins

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / البر الإثيوبي
1 AWG31.05800 ETB
5 AWG155.29000 ETB
10 AWG310.58000 ETB
20 AWG621.16000 ETB
50 AWG1552.90000 ETB
100 AWG3105.80000 ETB
250 AWG7764.50000 ETB
500 AWG15529.00000 ETB
1000 AWG31058.00000 ETB
2000 AWG62116.00000 ETB
5000 AWG155290.00000 ETB
10000 AWG310580.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Aruban Florin
1 ETB0.03220 AWG
5 ETB0.16099 AWG
10 ETB0.32198 AWG
20 ETB0.64396 AWG
50 ETB1.60990 AWG
100 ETB3.21979 AWG
250 ETB8.04948 AWG
500 ETB16.09895 AWG
1000 ETB32.19790 AWG
2000 ETB64.39580 AWG
5000 ETB160.98950 AWG
10000 ETB321.97900 AWG