جنيه مصري إلى الدولار الغياني

تحويل EGP إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
6770.57 gyd

1.00000 EGP = 6.77057 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار غياني
1 EGP6.77057 GYD
5 EGP33.85285 GYD
10 EGP67.70570 GYD
20 EGP135.41140 GYD
50 EGP338.52850 GYD
100 EGP677.05700 GYD
250 EGP1692.64250 GYD
500 EGP3385.28500 GYD
1000 EGP6770.57000 GYD
2000 EGP13541.14000 GYD
5000 EGP33852.85000 GYD
10000 EGP67705.70000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / جنيه مصري
1 GYD0.14770 EGP
5 GYD0.73849 EGP
10 GYD1.47698 EGP
20 GYD2.95396 EGP
50 GYD7.38490 EGP
100 GYD14.76980 EGP
250 GYD36.92450 EGP
500 GYD73.84900 EGP
1000 GYD147.69800 EGP
2000 GYD295.39600 EGP
5000 GYD738.49000 EGP
10000 GYD1476.98000 EGP