Египетские фунты в гайанские доллары

Сконвертируйте EGP в GYD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = GY$4,243 GYD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к GYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GYD
1 EGP в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,30254,3369
Низкий4,22804,2280
В среднем4,28324,2936
Изменение-1.33%-0.03%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к GYD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к GYD составил 4,3025, а минимальный — 4,2280. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,2832. Изменение курса EGP к GYD в процентном соотношении составило -1.33.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к GYD составил 4,3369, а минимальный — 4,2280. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,2936. Изменение курса EGP к GYD в процентном соотношении составило -0.03.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к GYD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гайанский доллар
1 EGP4,24281 GYD
5 EGP21,21405 GYD
10 EGP42,42810 GYD
20 EGP84,85620 GYD
50 EGP212,14050 GYD
100 EGP424,28100 GYD
250 EGP1 060,70250 GYD
500 EGP2 121,40500 GYD
1000 EGP4 242,81000 GYD
2000 EGP8 485,62000 GYD
5000 EGP21 214,05000 GYD
10000 EGP42 428,10000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Египетский фунт
1 GYD0,23569 EGP
5 GYD1,17847 EGP
10 GYD2,35693 EGP
20 GYD4,71386 EGP
50 GYD11,78465 EGP
100 GYD23,56930 EGP
250 GYD58,92325 EGP
500 GYD117,84650 EGP
1000 GYD235,69300 EGP
2000 GYD471,38600 EGP
5000 GYD1 178,46500 EGP
10000 GYD2 356,93000 EGP