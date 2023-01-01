دينار جزائري إلى سيدي غاني

تحويل DZD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٨١٫٦٩ ghs

1.00000 DZD = 0.08169 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:4 UTC
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DZD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065288.48881.437911.662950.965818.1966
1GBP1.1536711.22895102.0921.658961.918591.1142120.9939
1USD0.93880.813703183.07251.34991.561160.906717.0828
1INR0.01130090.009795090.012037710.01624970.01879270.01091460.205637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

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DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Ghanaian Cedi
1 DZD0.08169 GHS
5 DZD0.40844 GHS
10 DZD0.81688 GHS
20 DZD1.63377 GHS
50 DZD4.08441 GHS
100 DZD8.16883 GHS
250 DZD20.42208 GHS
500 DZD40.84415 GHS
1000 DZD81.68830 GHS
2000 DZD163.37660 GHS
5000 DZD408.44150 GHS
10000 DZD816.88300 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Algerian Dinar
1 GHS12.24170 DZD
5 GHS61.20850 DZD
10 GHS122.41700 DZD
20 GHS244.83400 DZD
50 GHS612.08500 DZD
100 GHS1224.17000 DZD
250 GHS3060.42500 DZD
500 GHS6120.85000 DZD
1000 GHS12241.70000 DZD
2000 GHS24483.40000 DZD
5000 GHS61208.50000 DZD
10000 GHS122417.00000 DZD