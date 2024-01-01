Алжирские динары в ганские седи

Сконвертируйте DZD в GHS по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = GH¢0,1240 GHS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к GHS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GHS
1 DZD в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12400,1240
Низкий0,11890,1119
В среднем0,12130,1187
Изменение4.27%10.86%
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Соотношение 1 DZD к GHS

За последние 30 дней максимальный курс DZD к GHS составил 0,1240, а минимальный — 0,1189. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1213. Изменение курса DZD к GHS в процентном соотношении составило 4.27.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к GHS составил 0,1240, а минимальный — 0,1119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1187. Изменение курса DZD к GHS в процентном соотношении составило 10.86.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Ганский седи
1 DZD0,12403 GHS
5 DZD0,62015 GHS
10 DZD1,24029 GHS
20 DZD2,48058 GHS
50 DZD6,20145 GHS
100 DZD12,40290 GHS
250 DZD31,00725 GHS
500 DZD62,01450 GHS
1000 DZD124,02900 GHS
2000 DZD248,05800 GHS
5000 DZD620,14500 GHS
10000 DZD1 240,29000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Алжирский динар
1 GHS8,06265 DZD
5 GHS40,31325 DZD
10 GHS80,62650 DZD
20 GHS161,25300 DZD
50 GHS403,13250 DZD
100 GHS806,26500 DZD
250 GHS2 015,66250 DZD
500 GHS4 031,32500 DZD
1000 GHS8 062,65000 DZD
2000 GHS16 125,30000 DZD
5000 GHS40 313,25000 DZD
10000 GHS80 626,50000 DZD