بيزو دومنيكاني إلى بيزو أرجنتيني

تحويل DOP إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٦٬١٦٣٫٢٥ ars

1.00000 DOP = 6.16325 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

DOP إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 ARS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62331.43861.664480.9652518.2236
1GBP1.1531411.2294102.1981.658951.919441.1130721.015
1USD0.9380.813405183.12851.34941.561280.905417.0937
1INR0.01128370.009784910.012029610.01623270.01878150.01089160.20563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Argentine Peso
1 DOP6.16325 ARS
5 DOP30.81625 ARS
10 DOP61.63250 ARS
20 DOP123.26500 ARS
50 DOP308.16250 ARS
100 DOP616.32500 ARS
250 DOP1540.81250 ARS
500 DOP3081.62500 ARS
1000 DOP6163.25000 ARS
2000 DOP12326.50000 ARS
5000 DOP30816.25000 ARS
10000 DOP61632.50000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / البيزو الدومينيكي
1 ARS0.16225 DOP
5 ARS0.81126 DOP
10 ARS1.62252 DOP
20 ARS3.24504 DOP
50 ARS8.11260 DOP
100 ARS16.22520 DOP
250 ARS40.56300 DOP
500 ARS81.12600 DOP
1000 ARS162.25200 DOP
2000 ARS324.50400 DOP
5000 ARS811.26000 DOP
10000 ARS1622.52000 DOP