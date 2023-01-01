فرنك جيبوتي إلى روبية باكستانية

تحويل DJF إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
١٬٦٤٢٫٥٢ pkr

1.00000 DJF = 1.64252 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:23 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DJF إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.0663588.6591.438831.664480.967118.2487
1GBP1.1541311.23075102.3281.660651.92111.1161621.0621
1USD0.93780.812513183.14251.34931.560910.90717.1132
1INR0.01127920.009772530.012027510.01622880.0187740.0109090.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

DJF إلى USD

DJF إلى EUR

DJF إلى GBP

DJF إلى INR

DJF إلى JPY

DJF إلى RUB

DJF إلى AUD

DJF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Djiboutian Franc / Pakistani Rupee
1 DJF1.64252 PKR
5 DJF8.21260 PKR
10 DJF16.42520 PKR
20 DJF32.85040 PKR
50 DJF82.12600 PKR
100 DJF164.25200 PKR
250 DJF410.63000 PKR
500 DJF821.26000 PKR
1000 DJF1642.52000 PKR
2000 DJF3285.04000 PKR
5000 DJF8212.60000 PKR
10000 DJF16425.20000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Djiboutian Franc
1 PKR0.60882 DJF
5 PKR3.04411 DJF
10 PKR6.08822 DJF
20 PKR12.17644 DJF
50 PKR30.44110 DJF
100 PKR60.88220 DJF
250 PKR152.20550 DJF
500 PKR304.41100 DJF
1000 PKR608.82200 DJF
2000 PKR1217.64400 DJF
5000 PKR3044.11000 DJF
10000 PKR6088.22000 DJF