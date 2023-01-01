فرنك جيبوتي إلى دينار أردني

تحويل DJF إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٣٫٩٨٢ jod

1.00000 DJF = 0.00398 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:17 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

DJF إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065788.6131.438161.663990.9672518.2368
1GBP1.1543311.23015102.2871.660091.920761.1165321.0509
1USD0.938350.812909183.151.34951.56140.9076517.1125
1INR0.0112850.009776420.012026510.01622970.01877810.01091580.205803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

DJF إلى USD

DJF إلى EUR

DJF إلى GBP

DJF إلى INR

DJF إلى JPY

DJF إلى RUB

DJF إلى AUD

DJF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Djiboutian Franc / الدينار الأردني
1 DJF0.00398 JOD
5 DJF0.01991 JOD
10 DJF0.03982 JOD
20 DJF0.07964 JOD
50 DJF0.19910 JOD
100 DJF0.39820 JOD
250 DJF0.99551 JOD
500 DJF1.99101 JOD
1000 DJF3.98203 JOD
2000 DJF7.96406 JOD
5000 DJF19.91015 JOD
10000 DJF39.82030 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Djiboutian Franc
1 JOD251.12800 DJF
5 JOD1255.64000 DJF
10 JOD2511.28000 DJF
20 JOD5022.56000 DJF
50 JOD12556.40000 DJF
100 JOD25112.80000 DJF
250 JOD62782.00000 DJF
500 JOD125564.00000 DJF
1000 JOD251128.00000 DJF
2000 JOD502256.00000 DJF
5000 JOD1255640.00000 DJF
10000 JOD2511280.00000 DJF