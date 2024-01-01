Франки Джибути в иорданские динары

Сконвертируйте DJF в JOD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = JD0,003990 JOD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DJF к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 DJF в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00400,0040
Низкий0,00400,0040
В среднем0,00400,0040
Изменение0.11%0.11%
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Соотношение 1 DJF к JOD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к JOD составил 0,0040, а минимальный — 0,0040. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0040. Изменение курса DJF к JOD в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к JOD составил 0,0040, а минимальный — 0,0040. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0040. Изменение курса DJF к JOD в процентном соотношении составило 0.11.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Иорданский динар
1 DJF0,00399 JOD
5 DJF0,01995 JOD
10 DJF0,03990 JOD
20 DJF0,07979 JOD
50 DJF0,19948 JOD
100 DJF0,39896 JOD
250 DJF0,99739 JOD
500 DJF1,99478 JOD
1000 DJF3,98957 JOD
2000 DJF7,97914 JOD
5000 DJF19,94785 JOD
10000 DJF39,89570 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Франк Джибути
1 JOD250,65300 DJF
5 JOD1 253,26500 DJF
10 JOD2 506,53000 DJF
20 JOD5 013,06000 DJF
50 JOD12 532,65000 DJF
100 JOD25 065,30000 DJF
250 JOD62 663,25000 DJF
500 JOD125 326,50000 DJF
1000 JOD250 653,00000 DJF
2000 JOD501 306,00000 DJF
5000 JOD1 253 265,00000 DJF
10000 JOD2 506 530,00000 DJF