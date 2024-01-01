История обменного курса франк Джибути–иорданские динары

Обменный курс франка Джибути/иорданские динары сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.104% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.180% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/иорданские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.