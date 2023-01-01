فرنك جيبوتي إلى جنيه جيرزي

تحويل DJF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
4.45 jep

1.00000 DJF = 0.00445 JEP

Mid-market exchange rate at 20:11
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095391.28781.492351.657660.964318.794
1 GBP1.15311.2629105.2561.72071.911311.1118421.6698
1 USD0.9130.791828183.3451.36251.513430.880417.1588
1 INR0.01095440.009500610.011998310.01634770.01815860.01056330.205877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

DJF إلى USD

DJF إلى EUR

DJF إلى GBP

DJF إلى INR

DJF إلى JPY

DJF إلى RUB

DJF إلى AUD

DJF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Djiboutian Franc / جنيه جيرسي
1 DJF0.00445 JEP
5 DJF0.02224 JEP
10 DJF0.04447 JEP
20 DJF0.08894 JEP
50 DJF0.22235 JEP
100 DJF0.44471 JEP
250 DJF1.11176 JEP
500 DJF2.22352 JEP
1000 DJF4.44705 JEP
2000 DJF8.89410 JEP
5000 DJF22.23525 JEP
10000 DJF44.47050 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Djiboutian Franc
1 JEP224.86800 DJF
5 JEP1124.34000 DJF
10 JEP2248.68000 DJF
20 JEP4497.36000 DJF
50 JEP11243.40000 DJF
100 JEP22486.80000 DJF
250 JEP56217.00000 DJF
500 JEP112434.00000 DJF
1000 JEP224868.00000 DJF
2000 JEP449736.00000 DJF
5000 JEP1124340.00000 DJF
10000 JEP2248680.00000 DJF