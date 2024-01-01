Cibuti frangından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile DJF → JEP çevirin

1.000 djf
4,52 jep

1,000 DJF = 0,004517 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Jersey poundu
1 DJF0,00452 JEP
5 DJF0,02258 JEP
10 DJF0,04517 JEP
20 DJF0,09034 JEP
50 DJF0,22584 JEP
100 DJF0,45169 JEP
250 DJF1,12921 JEP
500 DJF2,25843 JEP
1000 DJF4,51685 JEP
2000 DJF9,03370 JEP
5000 DJF22,58425 JEP
10000 DJF45,16850 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Cibuti Frangı
1 JEP221,39300 DJF
5 JEP1.106,96500 DJF
10 JEP2.213,93000 DJF
20 JEP4.427,86000 DJF
50 JEP11.069,65000 DJF
100 JEP22.139,30000 DJF
250 JEP55.348,25000 DJF
500 JEP110.696,50000 DJF
1000 JEP221.393,00000 DJF
2000 JEP442.786,00000 DJF
5000 JEP1.106.965,00000 DJF
10000 JEP2.213.930,00000 DJF