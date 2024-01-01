Франки Джибути в джерсийские фунты

Сконвертируйте DJF в JEP по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = £0,004353 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 DJF в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00440,0044
Низкий0,00430,0042
В среднем0,00430,0043
Изменение1.12%-1.33%
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Соотношение 1 DJF к JEP

За последние 30 дней максимальный курс DJF к JEP составил 0,0044, а минимальный — 0,0043. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0043. Изменение курса DJF к JEP в процентном соотношении составило 1.12.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к JEP составил 0,0044, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0043. Изменение курса DJF к JEP в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Фунт Джерси
1 DJF0,00435 JEP
5 DJF0,02176 JEP
10 DJF0,04353 JEP
20 DJF0,08706 JEP
50 DJF0,21764 JEP
100 DJF0,43529 JEP
250 DJF1,08822 JEP
500 DJF2,17644 JEP
1000 DJF4,35287 JEP
2000 DJF8,70574 JEP
5000 DJF21,76435 JEP
10000 DJF43,52870 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Франк Джибути
1 JEP229,73300 DJF
5 JEP1 148,66500 DJF
10 JEP2 297,33000 DJF
20 JEP4 594,66000 DJF
50 JEP11 486,65000 DJF
100 JEP22 973,30000 DJF
250 JEP57 433,25000 DJF
500 JEP114 866,50000 DJF
1000 JEP229 733,00000 DJF
2000 JEP459 466,00000 DJF
5000 JEP1 148 665,00000 DJF
10000 JEP2 297 330,00000 DJF