История обменного курса франк Джибути–джерсийские фунты

Обменный курс франка Джибути/джерсийские фунты сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.175% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.138% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/джерсийские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.613%.