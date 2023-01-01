كولون كوستاريكي إلى دينار أردني

تحويل CRC إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
١٫٣٢٩ jod

1.00000 CRC = 0.00133 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:31 UTC
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CRC إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.065688.59131.437811.661750.9646518.1955
1GBP1.15511.2309102.3341.660851.919531.1141721.0181
1USD0.938450.812414183.13751.34931.559450.905317.0754
1INR0.01128780.009771930.012028310.01622970.01875750.01088920.205387

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الدينار الأردني
1 CRC0.00133 JOD
5 CRC0.00665 JOD
10 CRC0.01329 JOD
20 CRC0.02659 JOD
50 CRC0.06647 JOD
100 CRC0.13294 JOD
250 CRC0.33234 JOD
500 CRC0.66468 JOD
1000 CRC1.32936 JOD
2000 CRC2.65872 JOD
5000 CRC6.64680 JOD
10000 CRC13.29360 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / كوستاريكا كولوين
1 JOD752.24000 CRC
5 JOD3761.20000 CRC
10 JOD7522.40000 CRC
20 JOD15044.80000 CRC
50 JOD37612.00000 CRC
100 JOD75224.00000 CRC
250 JOD188060.00000 CRC
500 JOD376120.00000 CRC
1000 JOD752240.00000 CRC
2000 JOD1504480.00000 CRC
5000 JOD3761200.00000 CRC
10000 JOD7522400.00000 CRC