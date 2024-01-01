Kosta Rika kolonundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile CRC → JOD çevirin

1.000 crc
1,411 jod

1,000 CRC = 0,001411 JOD

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kosta Rika kolonundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Ürdün Dinarı
1 CRC0,00141 JOD
5 CRC0,00705 JOD
10 CRC0,01411 JOD
20 CRC0,02821 JOD
50 CRC0,07053 JOD
100 CRC0,14105 JOD
250 CRC0,35263 JOD
500 CRC0,70526 JOD
1000 CRC1,41052 JOD
2000 CRC2,82104 JOD
5000 CRC7,05260 JOD
10000 CRC14,10520 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 JOD708,95700 CRC
5 JOD3.544,78500 CRC
10 JOD7.089,57000 CRC
20 JOD14.179,14000 CRC
50 JOD35.447,85000 CRC
100 JOD70.895,70000 CRC
250 JOD177.239,25000 CRC
500 JOD354.478,50000 CRC
1000 JOD708.957,00000 CRC
2000 JOD1.417.914,00000 CRC
5000 JOD3.544.785,00000 CRC
10000 JOD7.089.570,00000 CRC