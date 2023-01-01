كولون كوستاريكي إلى دولار فيجي

تحويل CRC إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٤٫٢٦ fjd

1.00000 CRC = 0.00426 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:31 UTC
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CRC إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065788.59761.437791.661650.964618.1945
1GBP1.1549311.23095102.3361.660741.919311.1140521.0158
1USD0.938350.812381183.13561.349151.559210.90517.0728
1INR0.0112870.009771750.012028510.01622830.0187550.01088580.205361

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار فيجي
1 CRC0.00426 FJD
5 CRC0.02128 FJD
10 CRC0.04255 FJD
20 CRC0.08510 FJD
50 CRC0.21275 FJD
100 CRC0.42550 FJD
250 CRC1.06376 FJD
500 CRC2.12752 FJD
1000 CRC4.25504 FJD
2000 CRC8.51008 FJD
5000 CRC21.27520 FJD
10000 CRC42.55040 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / كوستاريكا كولوين
1 FJD235.01500 CRC
5 FJD1175.07500 CRC
10 FJD2350.15000 CRC
20 FJD4700.30000 CRC
50 FJD11750.75000 CRC
100 FJD23501.50000 CRC
250 FJD58753.75000 CRC
500 FJD117507.50000 CRC
1000 FJD235015.00000 CRC
2000 FJD470030.00000 CRC
5000 FJD1175075.00000 CRC
10000 FJD2350150.00000 CRC