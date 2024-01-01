Kosta Rika kolonundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → FJD çevirin

1.000 crc
4,51 fjd

1,000 CRC = 0,004513 FJD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Fiji Doları
1 CRC0,00451 FJD
5 CRC0,02256 FJD
10 CRC0,04513 FJD
20 CRC0,09025 FJD
50 CRC0,22563 FJD
100 CRC0,45126 FJD
250 CRC1,12815 FJD
500 CRC2,25629 FJD
1000 CRC4,51258 FJD
2000 CRC9,02516 FJD
5000 CRC22,56290 FJD
10000 CRC45,12580 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Kosta Rika Kolonu
1 FJD221,60300 CRC
5 FJD1.108,01500 CRC
10 FJD2.216,03000 CRC
20 FJD4.432,06000 CRC
50 FJD11.080,15000 CRC
100 FJD22.160,30000 CRC
250 FJD55.400,75000 CRC
500 FJD110.801,50000 CRC
1000 FJD221.603,00000 CRC
2000 FJD443.206,00000 CRC
5000 FJD1.108.015,00000 CRC
10000 FJD2.216.030,00000 CRC