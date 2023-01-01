1 بيزو تشيلي إلى دينار أردني

تحويل CLP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٠١ jod

1.00000 CLP = 0.00083 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:19 UTC
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CLP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.078889.2541.467171.672040.9547518.5408
1GBP1.1697311.2619104.4031.716181.955831.116821.6876
1USD0.926950.792456182.73451.361.549910.8850517.1865
1INR0.0112040.00957830.012086910.01643810.01873350.01069750.207731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الدينار الأردني
1 CLP0.00083 JOD
5 CLP0.00415 JOD
10 CLP0.00830 JOD
20 CLP0.01660 JOD
50 CLP0.04151 JOD
100 CLP0.08302 JOD
250 CLP0.20755 JOD
500 CLP0.41511 JOD
1000 CLP0.83021 JOD
2000 CLP1.66042 JOD
5000 CLP4.15105 JOD
10000 CLP8.30211 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Chilean Peso
1 JOD1204.51000 CLP
5 JOD6022.55000 CLP
10 JOD12045.10000 CLP
20 JOD24090.20000 CLP
50 JOD60225.50000 CLP
100 JOD120451.00000 CLP
250 JOD301127.50000 CLP
500 JOD602255.00000 CLP
1000 JOD1204510.00000 CLP
2000 JOD2409020.00000 CLP
5000 JOD6022550.00000 CLP
10000 JOD12045100.00000 CLP