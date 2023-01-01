1 فرنك سويسري إلى كولون سلفادوري

تحويل CHF إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
١٠٫٠١ svc

1.00000 CHF = 10.00570 SVC

Mid-market exchange rate at 11:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85661.078289.90731.463871.632150.9433518.7588
1 GBP1.1674111.25865104.9541.708871.905311.1012721.8984
1 USD0.927450.794502183.38651.35771.513780.8749517.3983
1 INR0.01112260.009527950.011992310.0162820.01815370.01049270.208646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / كولون سلفادوري
1 CHF10.00570 SVC
5 CHF50.02850 SVC
10 CHF100.05700 SVC
20 CHF200.11400 SVC
50 CHF500.28500 SVC
100 CHF1000.57000 SVC
250 CHF2501.42500 SVC
500 CHF5002.85000 SVC
1000 CHF10005.70000 SVC
2000 CHF20011.40000 SVC
5000 CHF50028.50000 SVC
10000 CHF100057.00000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الفرنك السويسري
1 SVC0.09994 CHF
5 SVC0.49971 CHF
10 SVC0.99943 CHF
20 SVC1.99886 CHF
50 SVC4.99714 CHF
100 SVC9.99429 CHF
250 SVC24.98572 CHF
500 SVC49.97145 CHF
1000 SVC99.94290 CHF
2000 SVC199.88580 CHF
5000 SVC499.71450 CHF
10000 SVC999.42900 CHF