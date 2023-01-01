1 دولار بليزي إلى ليو روماني

تحويل BZD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
٢٫٢٧ ron

1.00000 BZD = 2.27299 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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BZD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.0797589.30561.46831.671050.955118.4985
1GBP1.1693211.2625104.4211.716811.953881.1168121.6294
1USD0.926150.792079182.70951.359851.547630.884617.1322
1INR0.01119750.009576640.012090510.01644130.01871160.01069530.207137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Romanian Leu
1 BZD2.27299 RON
5 BZD11.36495 RON
10 BZD22.72990 RON
20 BZD45.45980 RON
50 BZD113.64950 RON
100 BZD227.29900 RON
250 BZD568.24750 RON
500 BZD1136.49500 RON
1000 BZD2272.99000 RON
2000 BZD4545.98000 RON
5000 BZD11364.95000 RON
10000 BZD22729.90000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار بليز
1 RON0.43995 BZD
5 RON2.19975 BZD
10 RON4.39950 BZD
20 RON8.79900 BZD
50 RON21.99750 BZD
100 RON43.99500 BZD
250 RON109.98750 BZD
500 RON219.97500 BZD
1000 RON439.95000 BZD
2000 RON879.90000 BZD
5000 RON2199.75000 BZD
10000 RON4399.50000 BZD