روبل بيلاروسي إلى روبية باكستانية

تحويل BYN إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 byn
116033 pkr

1.00000 BYN = 116.03300 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:22 UTC
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BYN إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0643588.45651.435811.658640.956918.181
1GBP1.1576111.23215102.4021.662171.920131.1077221.0473
1USD0.939550.811589183.10851.3491.558360.899117.0818
1INR0.0113050.009765420.012032510.01623180.01875090.01081840.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Pakistani Rupee
1 BYN116.03300 PKR
5 BYN580.16500 PKR
10 BYN1160.33000 PKR
20 BYN2320.66000 PKR
50 BYN5801.65000 PKR
100 BYN11603.30000 PKR
250 BYN29008.25000 PKR
500 BYN58016.50000 PKR
1000 BYN116033.00000 PKR
2000 BYN232066.00000 PKR
5000 BYN580165.00000 PKR
10000 BYN1160330.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبل البيلاروسي
1 PKR0.00862 BYN
5 PKR0.04309 BYN
10 PKR0.08618 BYN
20 PKR0.17237 BYN
50 PKR0.43091 BYN
100 PKR0.86183 BYN
250 PKR2.15457 BYN
500 PKR4.30913 BYN
1000 PKR8.61826 BYN
2000 PKR17.23652 BYN
5000 PKR43.09130 BYN
10000 PKR86.18260 BYN