5000 روبية باكستانية إلى روبل بيلاروسي

تحويل PKR إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
٥٧٫٩٦ byn

1.00000 PKR = 0.01159 BYN

Mid-market exchange rate at 02:59
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931783.0990.8082113.6731.365053.751628.4342
1EUR1.0733189.19020.86753.942231.465114.0265930.5184
1INR0.01203380.01121210.009725890.04420030.01642680.04514620.342173
1GBP1.23731.15274102.81814.54461.688984.6418535.1816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبل البيلاروسي
1 PKR0.01159 BYN
5 PKR0.05796 BYN
10 PKR0.11593 BYN
20 PKR0.23185 BYN
50 PKR0.57963 BYN
100 PKR1.15926 BYN
250 PKR2.89815 BYN
500 PKR5.79630 BYN
1000 PKR11.59260 BYN
2000 PKR23.18520 BYN
5000 PKR57.96300 BYN
10000 PKR115.92600 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Pakistani Rupee
1 BYN86.26230 PKR
5 BYN431.31150 PKR
10 BYN862.62300 PKR
20 BYN1725.24600 PKR
50 BYN4313.11500 PKR
100 BYN8626.23000 PKR
250 BYN21565.57500 PKR
500 BYN43131.15000 PKR
1000 BYN86262.30000 PKR
2000 BYN172524.60000 PKR
5000 BYN431311.50000 PKR
10000 BYN862623.00000 PKR