1 ريال برازيلي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل BRL إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
0.16 shp

1.00000 BRL = 0.15919 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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BRL إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078689.15921.465551.666820.953818.3949
1GBP1.168511.2604104.1871.712571.947771.1145121.4954
1USD0.927150.793399182.6621.358751.545360.884317.0544
1INR0.01121590.009598110.012097510.01643740.01869490.01069780.206315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه سانت هيلانة
1 BRL0.15919 SHP
5 BRL0.79596 SHP
10 BRL1.59192 SHP
20 BRL3.18384 SHP
50 BRL7.95960 SHP
100 BRL15.91920 SHP
250 BRL39.79800 SHP
500 BRL79.59600 SHP
1000 BRL159.19200 SHP
2000 BRL318.38400 SHP
5000 BRL795.96000 SHP
10000 BRL1591.92000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / الريال البرازيلي
1 SHP6.28173 BRL
5 SHP31.40865 BRL
10 SHP62.81730 BRL
20 SHP125.63460 BRL
50 SHP314.08650 BRL
100 SHP628.17300 BRL
250 SHP1570.43250 BRL
500 SHP3140.86500 BRL
1000 SHP6281.73000 BRL
2000 SHP12563.46000 BRL
5000 SHP31408.65000 BRL
10000 SHP62817.30000 BRL