1 بوليفيانو بوليفي إلى دولار كندي

تحويل BOB إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1 bob
0.20 cad

1.00000 BOB = 0.19636 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:6 UTC
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BOB إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077389.08971.464911.670620.954118.3996
1GBP1.1683611.2587104.0911.711581.951931.1147321.4978
1USD0.928250.79447182.69721.35981.550750.8856517.0794
1INR0.01122460.009606980.012092310.01644310.01875210.01070960.206529

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار كندي
1 BOB0.19636 CAD
5 BOB0.98181 CAD
10 BOB1.96361 CAD
20 BOB3.92722 CAD
50 BOB9.81805 CAD
100 BOB19.63610 CAD
250 BOB49.09025 CAD
500 BOB98.18050 CAD
1000 BOB196.36100 CAD
2000 BOB392.72200 CAD
5000 BOB981.80500 CAD
10000 BOB1963.61000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Bolivian Boliviano
1 CAD5.09266 BOB
5 CAD25.46330 BOB
10 CAD50.92660 BOB
20 CAD101.85320 BOB
50 CAD254.63300 BOB
100 CAD509.26600 BOB
250 CAD1273.16500 BOB
500 CAD2546.33000 BOB
1000 CAD5092.66000 BOB
2000 CAD10185.32000 BOB
5000 CAD25463.30000 BOB
10000 CAD50926.60000 BOB