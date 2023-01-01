10 آلاف دينار بحريني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BHD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bhd
١٦٬٠٢١٬٩٠٠ xof

1.00000 BHD = 1602.19000 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:52 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BHD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BHD1602.19000 XOF
5 BHD8010.95000 XOF
10 BHD16021.90000 XOF
20 BHD32043.80000 XOF
50 BHD80109.50000 XOF
100 BHD160219.00000 XOF
250 BHD400547.50000 XOF
500 BHD801095.00000 XOF
1000 BHD1602190.00000 XOF
2000 BHD3204380.00000 XOF
5000 BHD8010950.00000 XOF
10000 BHD16021900.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Bahraini Dinar
1 XOF0.00062 BHD
5 XOF0.00312 BHD
10 XOF0.00624 BHD
20 XOF0.01248 BHD
50 XOF0.03121 BHD
100 XOF0.06241 BHD
250 XOF0.15604 BHD
500 XOF0.31207 BHD
1000 XOF0.62415 BHD
2000 XOF1.24829 BHD
5000 XOF3.12074 BHD
10000 XOF6.24147 BHD