دينار بحريني إلى روبية سيشيلية

تحويل BHD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
36129.50 scr

1.00000 BHD = 36.12950 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 SCR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.38711.434771.65970.9570518.2144
1GBP1.1586111.2324102.4051.662321.922921.1088521.1031
1USD0.94010.811425183.0941.348851.560310.8997517.1236
1INR0.01131390.009765140.012034610.01623280.01877760.01082810.206075

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / روبية سيشيل
1 BHD36.12950 SCR
5 BHD180.64750 SCR
10 BHD361.29500 SCR
20 BHD722.59000 SCR
50 BHD1806.47500 SCR
100 BHD3612.95000 SCR
250 BHD9032.37500 SCR
500 BHD18064.75000 SCR
1000 BHD36129.50000 SCR
2000 BHD72259.00000 SCR
5000 BHD180647.50000 SCR
10000 BHD361295.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Bahraini Dinar
1 SCR0.02768 BHD
5 SCR0.13839 BHD
10 SCR0.27678 BHD
20 SCR0.55356 BHD
50 SCR1.38391 BHD
100 SCR2.76782 BHD
250 SCR6.91955 BHD
500 SCR13.83910 BHD
1000 SCR27.67820 BHD
2000 SCR55.35640 BHD
5000 SCR138.39100 BHD
10000 SCR276.78200 BHD