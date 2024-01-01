Bahreyn dinarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile BHD → SCR çevirin

1.000 bhd
35.607,20 scr

1,000 BHD = 35,61 SCR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 BHD35,60720 SCR
5 BHD178,03600 SCR
10 BHD356,07200 SCR
20 BHD712,14400 SCR
50 BHD1.780,36000 SCR
100 BHD3.560,72000 SCR
250 BHD8.901,80000 SCR
500 BHD17.803,60000 SCR
1000 BHD35.607,20000 SCR
2000 BHD71.214,40000 SCR
5000 BHD178.036,00000 SCR
10000 BHD356.072,00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bahreyn Dinarı
1 SCR0,02808 BHD
5 SCR0,14042 BHD
10 SCR0,28084 BHD
20 SCR0,56168 BHD
50 SCR1,40421 BHD
100 SCR2,80842 BHD
250 SCR7,02105 BHD
500 SCR14,04210 BHD
1000 SCR28,08420 BHD
2000 SCR56,16840 BHD
5000 SCR140,42100 BHD
10000 SCR280,84200 BHD