250 Seyşeller rupisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile SCR → BHD çevirin

250 scr
6,874 bhd

1,000₨ SCR = 0,02750.د.ب BHD

12:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02820,0282
Düşük0,02520,0252
Ortalama0,02700,0272
Değişim1.29%-0.47%
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1 SCR → BHD istatistikleri

SCR → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0282, en düşük 0,0252 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0270 oldu. SCR → BHD kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

SCR → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0282, en düşük 0,0252 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0272 oldu. SCR → BHD kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,1611,5081,6670,94120,735
1 GBP1,17511,279107,141,7731,9591,10624,37
1 USD0,9190,782183,7491,3861,5320,86419,049
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bahreyn Dinarı
1 SCR0,02750 BHD
5 SCR0,13749 BHD
10 SCR0,27498 BHD
20 SCR0,54995 BHD
50 SCR1,37488 BHD
100 SCR2,74976 BHD
250 SCR6,87440 BHD
500 SCR13,74880 BHD
1000 SCR27,49760 BHD
2000 SCR54,99520 BHD
5000 SCR137,48800 BHD
10000 SCR274,97600 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 BHD36,36670 SCR
5 BHD181,83350 SCR
10 BHD363,66700 SCR
20 BHD727,33400 SCR
50 BHD1.818,33500 SCR
100 BHD3.636,67000 SCR
250 BHD9.091,67500 SCR
500 BHD18.183,35000 SCR
1000 BHD36.366,70000 SCR
2000 BHD72.733,40000 SCR
5000 BHD181.833,50000 SCR
10000 BHD363.667,00000 SCR